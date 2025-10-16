Трамп закликав Путіна перестати вбивати українців та росіян

Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Росії Володимира Путіна із закликом припинити вбивства українців і росіян. Також він заявив, що Україна готується до наступу.

Про це заявив Трамп під час пресконференції з директором ФБР Кешем Пателем. Американський лідер повідомив, що найближчим часом планує розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо ситуації на фронті:

"Ми будемо говорити… Вони хочуть піти в наступ. Я ухвалю рішення з цього питання, але вони дійсно хочуть наступати, знаєте?"

Трамп також зазначив, що за час повномасштабної війни Росія, за його словами, втратила близько 1,5 мільйона людей, переважно військових.

"Усе, чого ми хочемо від президента Путіна, — щоб він припинив убивати українців і росіян, адже він знищує дуже багато росіян!"

