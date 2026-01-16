Трамп все же получил Нобелевскую премию мира: как это произошло

Лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо сообщила, что передала свою награду президенту США Дональду Трампу. Ранее Норвежский Нобелевский институт отмечал, что Нобелевская премия не подлежит передаче другим лицам.

Об этом сообщает агентство Reuters. По словам Мачадо, она подарила американскому лидеру медаль Нобелевской премии. В то же время, политика воздержалась от ответа на вопросы журналистов относительно того, принял ли Трамп этот жест.

Также Мачадо отметила, что ее приятно удивило глубокое понимание Дональдом Трампом ситуации в Венесуэле. По ее словам, президент США хорошо осведомлен о событиях в стране и осознает масштабы страданий венесуэльского народа.

