Цены выросли почти на треть: в Украине подорожали популярные продукты

После новогодних праздников в Украине заметно изменились цены на овощи и фрукты. Ощутимее возросла стоимость картофеля, средняя цена поднялась почти на 30% и увеличилась с 10 до 13 гривен за килограмм.

В то же время репчатый лук стал дешевле: его цена снизилась на 2 гривны — с 8 до 6 грн/кг. Другие овощи из традиционного "борщового набора" подорожали примерно на том же уровне, что и картофель. Об этом свидетельствуют данные сайта " Столичного рынка ".

Так, морковь и столовая свекла прибавили по одной гривне и сейчас продаются по 9 грн/кг вместо предыдущих 8. Белокочанная капуста также выросла в цене на гривну — до 10 грн/кг.

Подорожали и импортные тепличные овощи. Розовые помидоры сейчас стоят около 165 грн/кг, в то время как в конце прошлого года их продавали по 155 грн/кг. Огурцы также прибавили в цене и теперь реализуются по 135 грн/кг против 130 грн/кг в декабре.

В то же время, некоторые позиции стали доступнее. Импортные баклажаны существенно потеряли в цене сразу около 50 гривен и сейчас стоят примерно 200 грн/кг. Болгарский перец подешевел менее ощутимо – на 10 гривен, до 180 грн/кг.

Во фруктовом сегменте после праздников наблюдается снижение цен на цитрусовые. Мандарины, достигшие максимума в канун Нового года, подешевели с 90 до 75 грн/кг. Апельсины потеряли около 5 гривен и сейчас стоят 90 грн/кг. Лимоны пошли вверх — их цена выросла со 100 до 115 грн/кг.

