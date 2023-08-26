'Цигарки' или 'сигарети', 'палити' или 'курити': ответ Авраменко (видео)

Курильщики в Украине "палять цигарки" или "сигарети". Правильно ли сказать "курят"? Ответ на этот вопрос дал известный знаток украинского языка Александр Авраменко.

Согласно толковым словарям украинского языка, слово "курити" можно применять к курильщикам. Оно означает "вдыхать и выдыхать дым какого-либо вещества, преимущественно табака".

Также это слово означает сжигать определенные вещества или наполнять помещение ароматическим дымом. Например, "курить фимиам".

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Слово "палити" имеет несколько значений: уничтожать огнем, сжигать какое-нибудь горючее вещество, "палити вогонь" – освещать лампой или свечой, обдавать жаром, волноваться, или беспокоиться, если речь идет об определенных ощущениях или переживаниях. "Палити" может означать вдыхание и выдыхание дыма от табака. Также это слово может означать "стрелять из огнестрельного оружия".

Александр Авраменко объясняет, что "палити" и "курити" – это слова-синонимы.

Однако языковой эксперт советует использовать "курити сигарети", ведь курящий человек – это курильщик.

Что касается употребления слов "сигарети" и "цигарки", то Академический толковый словарь украинского языка определяет эти слова так:

"Сигарета" – маленькая тонкая сигара, или сигарета без мундштука.

"Цигарка" – бумажная трубочка (гильза), набитая с одной стороны курительным табаком, или то же, что самокрутка.

Ранее Авраменко сказал, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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