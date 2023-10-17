Ученые рассказали, почему некоторые люди потеют ночью и как этого избегать

Почему люди потеют во время сна

После тяжелой тренировки вы, вероятно, чувствуете, как вас обливает пот и вы начинаете снова чувствовать прохладу. На летних жарких вечерах, когда спать тяжело из-за жары, вы, возможно, даже решаетесь сбросить одеяло.

Пот – это естественная реакция организма, помогающая выводить лишнее тепло и поддерживать оптимальную температуру тела. Но, когда вы регулярно просыпаетесь ночью, находясь в поту, это уже не норма, пишет Sciense Alert.

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Ночная потливость – это частые эпизоды чрезмерного или интенсивного потоотделения ночью, и они могут оказаться достаточно неприятными для многих людей.

Существует множество условий и факторов, которые могут спровоцировать ночное потоотделение. Это связано с изменением жестко регулируемой заданной температуры тела, которую организм пытается поддерживать.

Некоторые причины безопасны (например, теплая спальня или физические упражнения), а другие могут быть серьезными, такими как менопауза, инфекция, болезнь или лекарство.

Контроль температуры и потоотделения

Гипоталамус, расположенный в головном мозге, играет немаловажную роль в регулировании температуры тела. Он содержит датчики температуры, получающие информацию от терморецепторов, находящихся в органах и коже.

Эти терморецепторы обнаруживают изменения температуры тела и посылают сигналы гипоталамусу. Эти сигналы могут активировать потоотделение для охлаждения тела или дрожь для нагрева.

Роль гормонов в ночной потливости

Ночная потливость может чувствовать любой, но женщины чаще сталкиваются с этим явлением, особенно из-за менопаузы и изменения уровней гормонов.

Изменения уровней эстрогена во время менопаузы могут быть главной причиной ночной потливости, и примерно 80% женщин испытывают приливы и ночную потливость после менопаузы.

Изменение уровней гормонов также влияет на нейромедиаторы, контролирующие регуляцию температуры в гипоталамусе.

У мужчин ночная потливость может быть связана с низким уровнем тестостерона, таким как гипогонадизм. Приблизительно 38% мужчин в возрасте 45 лет и старше имеют низкий уровень тестостерона, что может приводить к ночной потливости.

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Инфекции, заболевания и лекарства

Во время борьбы с инфекцией температура тела может повыситься, и это может привести к ночной потливости. Даже небольшие инфекции, такие как простуда, могут вызвать этот симптом. Важно отметить, что ночная потливость может являться симптомом серьезных инфекций и заболеваний, таких как ВИЧ или лимфома. Принимаемые лекарства, такие как антидепрессанты или кортикостероиды, могут также вызывать ночную потливость.

Стресс, храп и физические нагрузки

Ночная потливость часто отмечается людьми, страдающими тревогами. Психологический стресс может активировать систему "борьба или бегство", что приводит к удалению нейромедиаторов, увеличивающих сердцебиение, дыхание и АД. Ночная потливость может также усугубить беспокойство, что может повлиять на качество сна.

Люди с обструктивным апноэ сна, которые храпят, также испытывают ночную потливость. Однако точная причина этого явления до сих пор не изучена, но некоторые исследования показывают, что оно связано с низким уровнем кислорода в крови и высоким АД.

Физическая нагрузка может также приводить к ночной потливости, особенно после интенсивных тренировок. Физические упражнения могут увеличить уровень тестостерона и температуру тела, что может привести к ночной потливости.

Если ночная потливость стала регулярным явлением, мешает вашему сну или сопровождается другими симптомами, обратитесь к врачу, чтобы определить причину и получить соответствующую помощь. Доктор может предложить альтернативные лекарства или рекомендовать тесты и обследования. Следуя этим советам, вы можете улучшить качество своего сна и снизить ночную потливость.

Внутри вашего дома также можно попробовать ряд мер, чтобы облегчить ночную потливость:

Спать в прохладной комнате и использовать вентилятор, если это необходимо. Носите дышащую пижаму из хлопка или льна. Выбирайте легкое постельное белье и избегайте синтетических тканей. Рассмотрите возможность использования охлаждающего матраса или подушки для обеспечения комфортной температуры во время сна. Избегайте острой еды, кофеина и алкоголя перед сном.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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