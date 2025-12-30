'Украина не может просто отказаться от своих территорий' - Зеленский о мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что отказ от украинских территорий в рамках возможного мирного урегулирования войны с Россией неприемлем. По его словам, такой шаг противоречит Конституции Украины, воле общества и реальной ситуации в регионах, где продолжаются боевые действия.

Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News, которое цитирует "Общественное". Зеленский подчеркнул, что территориальный вопрос является сложным элементом переговоров и фактически единственным пунктом, в котором позиции Киева и Москвы кардинально не совпадают.

"Мы не можем просто покинуть свои территории. Это противоречит нашему законодательству. Речь идет не только о юридических нормах – там живут люди, там находятся наши военные", – отметил президент.

Он добавил, что на этих территориях проживает около 300 тысяч граждан, многие из которых понесли серьезные потери из-за войны. По словам Зеленского, сотни людей были ранены, десятки погибли, поэтому вопрос территорий не может рассматриваться формально или чисто с политической точки зрения.

Президент также подтвердил, что так называемый 20-пунктный мирный план согласован примерно на 90%. Нерешенными остаются только два положения, ключевым из которых является именно территориальный вопрос.

"Когда я говорю о 90% согласовании – это соответствует действительности. Есть один принципиальный вопрос, где позиции разнятся. И это разногласия не с американской стороной, а с Россией", — объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты осознают позиции обеих сторон и пытаются содействовать поиску компромисса. В то же время Украина, по словам президента, в течение последнего месяца сделала ряд шагов по продвижению мирного процесса.

Комментируя идею возможного референдума по территориальным уступкам, Зеленский заявил, что такой сценарий не получит поддержки в обществе и не принесет положительного результата для государства.

"Все стремятся к миру, но не любой ценой. Референдум об отказе от территорий не станет выходом для Украины", - подчеркнул он.

Отдельно президент заметил, что в случае достижения договоренностей по мирному плану это стало бы значительным политическим достижением для президента США Дональда Трампа, под лидерством которого сейчас проходит переговорный процесс.

Также Зеленский прокомментировал слова, которые Трамп передал от российского лидера Владимира Путина о якобы желании "видеть Украину успешной". По мнению президента Украины, подобными заявлениями Кремль пытается снизить санкционное давление со стороны США.

