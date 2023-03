Ukraine is still independent: МЮСЛИ выпустили клип об Украине с президентом США Байденом (видео)

Украинская группа МЮСЛИ UA удивила слушателей коллаборацией с президентом США Джо Байденом. Украинцы использовали речь американского лидера в Польше, когда он подчеркнул, что Украина до сих пор независима и свободна.

Ukraine is still independent and free – слова, которые легли в название нового трека группы. Песню опубликовали на YouTube-канале группы.

"Они целились на гражданских смертью и разрушением. Использовали изнасилование как оружие войны. Через год после того, как начали падать бомбы. Российские танки вкатились в Украину. Украина все еще независима и свободна", – говорит Байден.

В ролике можно увидеть много кадров с 2022 года: танки, захваты, обстрелы, работу наших военных, защищающих Украину, фото из деоккупированного Херсона.

Добавим, МЮСЛИ UA тщательно скрывают лицо и не выдают настоящих имен с начала основания группы. Многие впервые узнали о МЮСЛИ после выхода ремикса с эмоциональным интервью ингулецкого "ПАПЫ" Александра Поворознюка – VOVA їBash їх Blyad'.

