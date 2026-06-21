Украинцам в августе выплатят по 3100 грн до пенсии: кто будет иметь право

Украинцы, относящиеся к определенным законом категориям, смогут получить единовременную денежную помощь ко Дню Независимости Украины в размере до 3100 гривен. В 2026 году перечень получателей такой выплаты был расширен, а средства будут начисляться в августе.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины. Правительство утвердило порядок предоставления единовременной помощи ко Дню Независимости Украины постановлением Кабинета Министров от 13 мая 2026 года №602. Для большинства получателей денежные средства будут перечислены автоматически без дополнительных обращений.

Выплата предусмотрена для следующих категорий граждан:

пенсионеров и лиц, получающих льготы или жилищные субсидии и не проходящих военную службу — деньги поступят автоматически вместе с пенсией или другими социальными выплатами в августе;

ветеранов войны, которые сейчас проходят службу, средства перечислят через воинские части или соответствующие учреждения. Военным рекомендуют убедиться, что информация об их статусе ветерана есть в наличии у командования;

других лиц, имеющих право на помощь согласно правительственному постановлению, им необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд.

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Как подать заявление в рассрочку

Для оформления помощи необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. В документе следует указать:

паспортные данные или реквизиты документа, удостоверяющего личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

номер банковского счета для зачисления денежных средств;

реквизиты удостоверения, подтверждающего право на выплату.

К заявлению необходимо добавить копии паспорта или временного удостоверения гражданина Украины и документа, подтверждающего соответствующий статус. В случае личного обращения в сервисный центр ПФУ необходимо иметь оригиналы документов для проверки.

Тем, кто подпадает под условия программы, следует заранее уточнить свой статус и при необходимости подать документы, чтобы вовремя получить выплату в августе 2026 года.

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