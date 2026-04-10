Украинцам выплатят по 6500 гривен пособия: кто имеет право

Более 8700 украинских семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А, получат финансовую помощь в размере 6500 гривен. На реализацию этой инициативы правительство направило 56,6 млн грн донорских средств.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Помощь предназначена для семей, проживающих в прифронтовых и пострадавших регионах. Речь идет о девяти областях: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской. Выплаты должны покрыть базовые нужды и ежедневный уход за детьми.

По словам главы правительства, решение позволяет направить международную помощь в поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

Проект реализуется в сотрудничестве с ЮНИСЕФ по финансированию международных доноров. Из общей суммы почти 49,9 млн. грн. составляют средства в рамках партнерства с ЮНИСЕФ, еще 6,7 млн. грн. — ранее привлечена гуманитарная помощь и ресурсы специального фонда госбюджета.

Техническую реализацию выплат обеспечивает Пенсионный фонд Украины. Средства будут перечислены автоматически на банковские счета получателей в ближайшие месяцы.

Эта программа является частью более широкой системы гуманитарной поддержки населения Украины. В правительстве отмечают, что работа по расширению адресной помощи для уязвимых групп продолжается.

