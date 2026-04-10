Українцям виплатять по 6500 гривень допомоги: хто має право

Понад 8700 українських родин, у яких виховуються діти з інвалідністю підгрупи А, отримають одноразову фінансову допомогу у розмірі 6500 гривень. На реалізацію цієї ініціативи уряд спрямував 56,6 млн грн донорських коштів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Допомога призначена для сімей, які проживають у прифронтових та постраждалих регіонах. Йдеться про дев’ять областей: Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Херсонську, Миколаївську, Одеську, Сумську та Запорізьку. Виплати мають покрити базові потреби та щоденний догляд за дітьми.

Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

За словами очільниці уряду, рішення дозволяє спрямувати міжнародну допомогу на підтримку найбільш вразливих категорій населення.

Проєкт реалізується у співпраці з ЮНІСЕФ за фінансування міжнародних донорів. Із загальної суми майже 49,9 млн грн становлять кошти в межах партнерства з ЮНІСЕФ, ще 6,7 млн грн — раніше залучена гуманітарна допомога та ресурси спеціального фонду держбюджету.

Технічну реалізацію виплат забезпечує Пенсійний фонд України. Кошти перерахують автоматично на банківські рахунки отримувачів упродовж найближчих місяців.

Ця програма є частиною ширшої системи гуманітарної підтримки населення України. В уряді наголошують, що робота над розширенням адресної допомоги для вразливих груп триває.

Нагадаємо, ми вже писали, кому треба буде подати заяву на підвищення виплат.

