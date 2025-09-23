Украину ждет резкое похолодание: прогноз погоды на 24 сентября

В Украине постепенно меняется погода. Атмосферный фронт уже сегодня принес осадки на Волынь, Ровенскую и Львовскую, а завтра дожди распространятся на северные области и кое-где на центр.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, за фронтом воздух станет гораздо прохладнее: днем температура снизится до +12…+16 градусов. В южных, восточных и части центральных регионов еще сохранится тепло — от +20 до +27, а в Луганской области столбики термометров поднимутся до +29.

В Киеве 24 сентября также ожидается резкое похолодание. Увеличится облачность, местами дождь, а дневная температура не превысит +15 градусов.

Метеорологи предупреждают, что уже со среды, 24 сентября, в страну ворвется арктический воздух, который кардинально изменит синоптическую картину. После летнего тепла ощутится настоящая октябрьская прохлада. С северо-запада надвигается холодный фронт, открывающий путь холодным потокам.

Уже с 25 сентября погоду определят антициклон Petralilly. Он принесет ясное небо, но и заметное понижение температуры: ночью ожидается только +2…+7 градусов, а местами на почве возможны заморозки.

