Україну чекає різке похолодання: прогноз погоди на 24 вересня

В Україні поступово змінюється погода. Атмосферний фронт уже сьогодні приніс опади на Волинь, Рівненщину та Львівщину, а завтра дощі поширяться на північні області та подекуди на центр.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, за фронтом повітря стане значно прохолоднішим: вдень температура знизиться до +12…+16 градусів. Водночас у південних, східних та частині центральних регіонів ще збережеться тепло — від +20 до +27, а на Луганщині стовпчики термометрів піднімуться до +29.

У Києві 24 вересня також очікується різке похолодання. Збільшиться хмарність, місцями пройде дощ, а денна температура не перевищить +15 градусів.

Читайте також: Потужне сонячне виверження налякало вчених: Землю може накрити геомагнітний шторм (фото)

Метеорологи попереджають, що вже з середи, 24 вересня, до країни увірветься арктичне повітря, яке кардинально змінить синоптичну картину. Після літнього тепла відчується справжня жовтнева прохолода. З північного заходу насувається холодний фронт, що відкриє шлях холодним потокам.

Вже з 25 вересня погоду визначатиме антициклон Petralilly. Він принесе ясне небо, але й помітне зниження температури: вночі очікується лише +2…+7 градусів, а місцями на ґрунті можливі заморозки.

Раніше ми розповідали, які астрономічні події чекати у серпні-2025.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!