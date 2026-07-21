Уменьшит количество вредителей без использования дорогостоящих средств: действенный метод борьбы с улитками

Многие огородники пытаются избавиться от улиток без применения химических средств. Один из популярных народных методов – ловушка из обычного молока. Считается, что она помогает снизить количество вредителей без использования дорогих препаратов.

Об этом пишет nv.ua. Улитки и улитки лучше всего чувствуют себя во влажных, затененных местах с большим количеством пищи. Если грядки густо засажены, почва постоянно остается сырой, а растительные остатки не убирают, участок становится для них идеальной средой.

Появлению вредителей также способствуют:

чрезмерный полив;

высокая трава и заросли на клумбах;

опавшие листья и неубранные растительные остатки;

отсутствие природных врагов, в частности ежей, лягушек и жаб.

Именно поэтому специалисты советуют не только бороться с улитками, но и устранять условия, способствующие их размножению.

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Как сделать молочную ловушку

Для этого способа понадобится небольшая стеклянная банка или пластиковая емкость и немного молока.

В сосуд нужно налить несколько сантиметров молока и вечером поставить его у грядок или клумб, где чаще всего появляются вредители. Ночью улитки выходят на поиски пищи, а запах молока, которое начинает бродить, привлекает их.

Попав внутрь, моллюски уже не могут выбраться из-за гладких стенок емкости. Утром остается только убрать ловушку и очистить ее.

Этот способ считается безопасным для растений, домашних животных и людей, ведь не подразумевает использование химических препаратов.

Какие еще народные средства используют против улиток

Кроме молочных ловушек, дачники часто применяют и другие проверенные методы:

измельченную яичную скорлупу, рассыпаемую вокруг растений — ее острые края затрудняют передвижение улиток;

древесную золу, создающую сухой барьер для вредителей;

медную ленту, которую размещают вокруг грядок или цветочных горшков – считается, что она отпугивает моллюсков;

кофейную гущу, ведь кофеин может негативно влиять на улиток;

пивные ловушки, которые работают по тому же принципу, как и молочные: запах брожения привлекает вредителей, после чего они попадают в емкость и не могут выбраться.

Эксперты отмечают, что наилучший результат можно достичь благодаря комплексному подходу. Регулярная уборка участка, умеренный полив и использование простых ловушек помогут существенно сократить количество улиток и защитить урожай без агрессивной химии.

Ранее эксперты объяснили, как пивные ловушки могут приманить улиток и помогут их избавиться.

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