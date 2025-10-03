Умные авто: какие модели удивляют технологиями

Сегодня инновационные технологии перестали быть исключительно привилегией дорогих автомобилей. То, что еще несколько лет назад ассоциировалось с премиум-сегментом, сейчас возникает даже в бюджетных моделях. Речь идет не только о сенсорных дисплеях, но и об адаптивном круиз-контроле, системах удержания полосы или комплексных пакетах безопасности.

Об этом пишет SlashGear. Так, одним из самых доступных автомобилей на рынке является Nissan Versa 2025, цена которого стартует от 719 тыс. грн. Модель оборудована 1,6-литровым двигателем и предлагается с механикой или вариатором. В базовой версии водитель получает 7-дюймовый дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также пакет Safety Shield 360 с автоматическим торможением и контролем "слепых зон".

Еще один пример – Hyundai Venue 2025, стартующий с 900 тыс. грн. Это компактный кроссовер для города с 8-дюймовым экраном, беспроводным подключением смартфона и системой мониторинга водительского внимания. В старших комплектациях прилагаются камера заднего вида, мониторинг трафика и подогрев сидений.

Обновленный Nissan Kicks 2025 впервые получил полный повод. Его цена начинается с 912 тыс. грн. Даже в простой комплектации есть автоматическое торможение, ассистент удержания полосы и система дальнего света, а в топовых версиях – 12,3-дюймовый дисплей и беспроводная зарядка.

Читайте также: Превосходят всех конкурентов: топ-10 лучших электромобилей 2025 года

В сегменте более дорогих кроссоверов выделяется Toyota Corolla Cross 2025 (от 1 млн грн). Авто предлагает адаптивный круиз-контроль, помощника удержания полосы, автоматическое торможение и современную мультимедиа-систему с 8-дюймовым экраном и цифровой приборной панелью.

Еще один пример – Buick Encore GX 2025, стартовая цена которого в США составляет примерно 1,08 млн грн. Кроссовер отличается богатым оснащением: 11-дюймовый экран, беспроводная интеграция смартфона и обзор на 360 градусов. В более дорогих версиях доступны подогрев руля и электропривод пятой двери.

Еще несколько лет назад кондиционер и подушки безопасности являлись стандартом для бюджетных авто. Теперь производители существенно снизили порог доступа к технологиям, поэтому даже машины со скромным ценником могут предложить водителям уровень безопасности и комфорта, который раньше ассоциировался только с бизнес-классом.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !