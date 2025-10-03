Розумні авто: які моделі дивують технологіями

Сьогодні інноваційні технології перестали бути винятково привілеєм дорогих авто. Те, що ще кілька років тому асоціювалося з преміум-сегментом, зараз з’являється навіть у бюджетних моделях. Мова йде не лише про сенсорні дисплеї, а й про адаптивний круїз-контроль, системи утримання смуги чи комплексні пакети безпеки.

Про це пише SlashGear. Так, одним із найдоступніших авто на ринку є Nissan Versa 2025, ціна якого стартує від 719 тис. грн. Модель обладнана 1,6-літровим двигуном і пропонується з "механікою" або варіатором. Уже у базовій версії водій отримує 7-дюймовий дисплей із підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, а також пакет Safety Shield 360 з автоматичним гальмуванням та контролем "сліпих зон".

Ще один приклад – Hyundai Venue 2025, що стартує з 900 тис. грн. Це компактний кросовер для міста з 8-дюймовим екраном, бездротовим підключенням смартфона та системою моніторингу уваги водія. У старших комплектаціях додаються камера заднього огляду, моніторинг трафіку та підігрів сидінь.

Оновлений Nissan Kicks 2025 уперше отримав повний привід. Його ціна починається від 912 тис. грн. Навіть у найпростішій комплектації є автоматичне гальмування, асистент утримання смуги та система дальнього світла, а в топових версіях – 12,3-дюймовий дисплей і бездротова зарядка.

У сегменті дорожчих кросоверів виділяється Toyota Corolla Cross 2025 (від 1 млн грн). Авто пропонує адаптивний круїз-контроль, асистента утримання смуги, автоматичне гальмування та сучасну мультимедіа-систему з 8-дюймовим екраном і цифровою панеллю приладів.

Ще один приклад — Buick Encore GX 2025, стартова ціна якого у США становить приблизно 1,08 млн грн. Кросовер вирізняється багатим оснащенням: 11-дюймовий екран, бездротова інтеграція смартфона та огляд на 360 градусів. У дорожчих версіях доступні підігрів керма й електропривід п’ятої двері.

Ще кілька років тому кондиціонер і подушки безпеки були стандартом для бюджетних авто. Тепер виробники суттєво знизили поріг доступу до технологій, тож навіть машини зі скромним цінником можуть запропонувати водіям рівень безпеки й комфорту, який раніше асоціювався лише з бізнес-класом.

