Увеличатся ли пенсии по инвалидности в 2026 году: что известно

В Украине граждане с инвалидностью имеют гарантированное право на получение государственной пенсии, размер которой устанавливается отдельно для каждого случая. Именно поэтому важно следить за возможными изменениями в размерах этих выплат в следующем году.

Пенсия назначается с учетом причины инвалидности и соответствующей группы, которая была официально определена. Об этом отмечает ПФУ.

В 2026 году размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью будет оставаться привязанным к сумме пенсии по возрасту и определяться в процентном соотношении:

для граждан с инвалидностью I группы – 100% от пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью II группы – 90% от пенсии по возрасту;

для представителей III группы – 50% от пенсии по возрасту.

Назначение пенсии осуществляется с даты установления инвалидности, при условии, что заявление подано не позднее трехмесячного срока с момента определения соответствующей группы. Если же обращение произошло позже, выплаты стартуют со дня подачи заявления.

"Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности", – отмечают в ПФУ.

При определении страхового стажа для исчисления пенсии по возрасту, которая является основой для начисления пенсии по инвалидности, учитывается не только фактически приобретенный стаж, но и время, прошедшее с момента установления инвалидности до достижения лицом 60-летнего возраста.

Повысятся ли пенсии в 2026 году?

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в 2026 году пенсионные выплаты для многих граждан вырастут.

Правительство заложило в проект бюджета на следующий год существенно большую сумму на пенсионное обеспечение – 1 триллион 27 миллиардов гривен, что значительно превышает объем финансирования в 2025 году. Тогда на пенсии было предусмотрено на 123,4 миллиарда гривен меньше.

