Увольнение из армии по семейным обстоятельствам: какие документы нужны

Военнослужащие, проходящие службу, имеют право на увольнение по определенным законом основаниям, в частности по семейным обстоятельствам. Порядок оформления такого увольнения, как и список необходимых документов, регулируется законодательством Украины.

Об этом сообщает Минобороны. Согласно статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнослужащий может быть уволен со службы при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

необходимость постоянного ухода за женой (супругом), детьми, собственными родителями или родителями супругов в случае их болезни;

воспитание троих и более несовершеннолетних детей или их содержание;

самостоятельное воспитание ребенка;

беременность военнослужащей;

пребывания женщины-военнослужащей в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;

воспитание ребенка с тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими, сахарным диабетом 1 типа, тяжелыми неврологическими или психическими нарушениями и т.п.);

наличие лиц с инвалидностью I или II группы на иждивении или необходимость установленной опеки над ними;

постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы, если нет других лиц, которые могут его обеспечить.

Наличие хотя бы одного из этих обстоятельств является основанием для рассмотрения вопроса об увольнении.

Заявление подается посредством рапорта непосредственному командиру вместе с подтверждающими документами.

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Какие документы нужны

Список документов зависит от конкретного основания, но в каждом случае требуются официальные доказательства событий.

Например, если речь идет об уходе за родителями или родственниками с инвалидностью I–II группы, обычно подаются:

копия справки МСЭК или документа об установлении инвалидности;

копия удостоверения личности с инвалидностью;

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства о рождении, браке и т.п.).

В случае беременности военнослужащей представляется медицинская справка с подтверждением состояния беременности.

Если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, необходимо:

свидетельство о рождении ребенка;

медицинское заключение о необходимости ребенка в домашнем уходе (при наличии соответствующих оснований).

Для семей, где оба родителя проходят военную службу, прилагаются:

свидетельство о браке;

свидетельства о рождении детей;

справка из воинской части второго супруга о прохождении службы.

В случае содержания трех и более детей также могут потребоваться документы, подтверждающие место жительства детей, решения судов или органов опеки, а также справки об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Как происходит процедура увольнения

Подать рапорт на увольнение можно на любом этапе прохождения службы. После этого военная часть рассматривает заявление и проверяет представленные документы. В случае подтверждения оснований принимается решение об увольнении.

Важно, что каждая ситуация рассматривается индивидуально, а окончательный список документов может отличаться в зависимости от обстоятельств конкретного военнослужащего.

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