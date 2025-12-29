Уже 12 сетей: где можно купить продукты на 'зимнюю выплату'

Теперь украинцы могут тратить средства, полученные в рамках программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек", на покупку продуктов отечественного производства не только в оффлайн-магазинах, но и в более широком перечне торговых площадок. К программе подключились сеть супермаркетов NOVUS, а также онлайн-платформа Rozetka.

Возможность оплачивать украинские продовольственные товары этими выплатами заработала в начале декабря. Сначала она была доступна только в отдельных торговых сетях, среди которых "Сильпо", "Фора", THRASH! Траш!, Fozzy и "Близнецы". Впоследствии список партнеров постепенно расширялся. Об этом пишет kosht.media.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

В настоящее время воспользоваться средствами можно уже в двенадцати торговых сетях, в том числе Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сим23" и "Сими", "Близненько", "Сильпо", "Фора", THRASH!ТРАШ!, Fozzy и NOVUS. Кроме того, покупки доступны онлайн – на сайтах Rozetka и MAUDAU.

Расчет осуществляется специальной картой "Национальный кэшбек", на которую зачисляются как средства зимней поддержки, так и ежемесячный кэшбек за приобретение украинских товаров. В то же время, оплатить можно только те продукты, которые официально участвуют в программе. В магазинах у них обычно соответствующая маркировка — "Национальный кэшбек" или "Сделано в Украине".

В общей сложности в программу уже включено около 44 тысяч наименований пищевых продуктов. Полный список доступен для загрузки на официальном сайте "Национального кэшбека". Там же можно ознакомиться и с другими категориями товаров, которые можно покупать за эти средства, в том числе книгами и лекарственными средствами.

Напомним, в Украине поднялась цена на популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!