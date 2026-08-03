В августе стоимость некоторых продуктов изменится: за что придется платить больше

Несмотря на рост стоимости горючего, резкого скачка цен на овощи, зерно и хлеб в Украине в ближайшее время не прогнозируют. Эксперты объясняют, что топливо является лишь одним из факторов формирования себестоимости аграрной продукции, в то время как основные расходы приходятся на удобрения, семена, средства защиты растений и технику.

В то же время, уже в августе могут подорожать отдельные продукты, в частности яйца, мясо и молочная продукция. Об этом аграрные эксперты рассказали в комментарии украинским медиа.

По словам директора департамента агропромышленного развития Львовской ОВ Людмилы Гончаренко, подорожание дизельного горючего не станет решающим фактором для стоимости сельскохозяйственной продукции. Основное влияние на себестоимость оказывают производственные затраты, поэтому резкого роста цен только из-за горючего пока не ожидается.

В то же время повышение стоимости горючего все же скажется на логистике. Увеличатся затраты на транспортировку урожая, его хранение, переработку и доставку в торговые сети. Это может привести к постепенному удорожанию отдельных товаров, но без резких ценовых колебаний.

Одним из главных факторов стабильности цен в текущем году должен стать хороший урожай. По прогнозам, украинские аграрии соберут более 80 миллионов тонн зерновых и масличных культур, что почти соответствует прошлогоднему показателю.

Кроме того, фермеры увеличили площади под овощными культурами, в частности, луком, зеленью, спаржей и другими овощами. Ожидается, что достаточное предложение на внутреннем рынке поможет избежать дефицита и сдерживает рост цен.

Пока ситуация на овощном рынке остается неоднородной. Ранний картофель и лук уже стоят дешевле, чем в прошлом году, тогда как морковь, свекла и капуста остаются дороже. В то же время, эксперты не прогнозируют существенных ценовых колебаний до завершения сезона.

Во время активной фазы жатвы традиционно снижаются и закупочные цены на зерно из-за увеличения предложения нового урожая. После завершения уборочной кампании рынок обычно возвращается к сезонному уровню цен.

В то же время, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что уже в августе отдельные продукты могут подорожать. По его словам, на стоимость товаров будут влиять сразу несколько факторов: сезонные изменения, подорожание горючего, а также рост курса доллара и евро, что повышает затраты на логистику и импорт.

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По оценкам экономиста, яйца могут прибавить в цене 5-10%, хлеб массовых сортов - 3-5%, а молоко, свинина и курятина - 3-7%. Свинина может подорожать примерно на 10–20 гривен за килограмм. Также ожидается рост цен на мороженую рыбу и морепродукты – на 7–12%, а сахар может подорожать еще на 3–5%.

В то же время, август может принести и положительные изменения для потребителей. Из-за массового поступления нового урожая на рынок овощи борщового набора – картофель, морковь, свекла, капуста и лук – могут подешеветь еще на 15–25%. Также прогнозируется снижение цен на огурцы, помидоры и кабачки примерно на 20-30%, а арбузы, дыни, яблоки и груши могут стать дешевле на 10-15%.

При этом существенного удорожания подсолнечного масла и большинства круп эксперты не ожидают. Исключение могут быть только макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, стоимость которых в значительной степени зависит от импортного сырья.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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