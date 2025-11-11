В индийском Дели взорвался автомобиль: есть погибшие и раненые (фото, видео)

В столице Индии, Дели, произошел мощный взрыв автомобиля недалеко от исторического Красного форта. В результате погибли восемь человек, еще двадцать получили ранения.

Об этом сообщает Reuters. По данным полиции, взрыв произошел на оживленной улице вблизи станции метро в старой части города. На месте происшествия видны изуродованные тела и обломки нескольких машин. Правоохранители оперативно прибыли для обеспечения безопасности и разгона толпы.

Комиссар полиции Дели Сатиш Голча сообщил, что автомобиль взорвался, когда остановился на красном свете светофора. В результате инцидента загорелись по меньшей мере шесть автомобилей.

Федеральный министр внутренних дел Амит Шах заявил, что власти рассматривают "все возможные версии" происшествия. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.

Читайте также: В Риме обрушилась средневековая башня: есть пострадавшие и погибший (фото)

Очевидцы сообщают, что к месту инцидента прибыли около 30-40 карет скорой помощи, а после ликвидации пожара территорию полностью оцепили правоохранители.

Посольство США в Дели выпустило предупреждение для граждан, призвав избегать района Красного форта и мест большого скопления людей, в том числе популярных туристических локаций.

Красный форт — достопримечательность архитектуры XVII века эпохи Великих Моголов, объединяющая элементы персидского и индийского стилей. Каждый год 15 августа, в День независимости Индии, премьер-министр традиционно обращается к нации именно из стен этого форта.

Напомним, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !