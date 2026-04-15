В каких случаях можно потерять статус участника боевых действий

В Украине статус участника боевых действий (УБД) предоставляется бессрочно и предусматривает ряд государственных льгот и социальных гарантий. В то же время, закон определяет случаи, когда этот статус могут отменить вместе со всеми привилегиями.

Об этом сообщает издание "На пенсии". Порядок предоставления и лишения статуса регулируется постановлением Кабинета Министров №203. Согласно ей, существует несколько ключевых оснований для аннулирования статуса УБД:

совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления во время службы или выполнения боевой задачи;

представление ложной информации о личности или участии в боевых действиях;

добровольный отказ от статуса.

Решение об отмене статуса принимает специальная комиссия при Министерстве по делам ветеранов Украины.

В случае утраты статуса лицо автоматически лишается всех предусмотренных льгот. Среди них значительные скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатное медицинское обслуживание, льготный проезд, дополнительные возможности трудоустройства, обеспечение лекарствами, а также повышенные пенсионные выплаты.

