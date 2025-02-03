В Минобороны объяснили, как подать запрос на прохождение медкомиссии через Резерв+: подробная инструкция

С 31 января 2025 года в приложении "Резерв+" стала доступна функция оформления электронного направления на военно-врачебную комиссию (ВЛК). В то же время бумажные варианты этого документа останутся в силе.

Новой услугой могут воспользоваться военнообязанные, еще не получавшие повестку для прохождения ВЛК. Для этого достаточно авторизироваться в приложении и запросить несколько кликов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В течение суток после подачи запроса пользователь получает уведомление о направлении. Документ содержит регистрационный номер и дату, адрес медицинского учреждения для прохождения комиссии, а также данные подписавшего его руководителя территориального центра комплектования (ТЦК). Этого сообщения достаточно для планирования визита в ВЛК.

После прохождения медосмотра его результаты автоматически передаются ТЦК. Там ответственный работник вносит данные в реестр "Оберіг", и военнообязанный получает обновленный военно-учетный документ в приложении.

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Электронное направление остается действительным в течение 30 дней. Если за этот период ВЛК не будет пройдена, запрос придется подать повторно.

Как получить направление на ВЛК онлайн. Источник: Минобороны Как получить направление на ВЛК онлайн. Источник: Минобороны

Как получить направление на ВЛК онлайн. Источник: Минобороны Как получить направление на ВЛК онлайн. Источник: Минобороны

Как получить направление на ВЛК онлайн. Источник: Минобороны Как получить направление на ВЛК онлайн. Источник: Минобороны

Как получить направление на ВЛК онлайн. Источник: Минобороны Как получить направление на ВЛК онлайн. Источник: Минобороны

Как получить направление на ВЛК онлайн. Источник: Минобороны Как получить направление на ВЛК онлайн. Источник: Минобороны

Повестки на прохождение ВЛК остаются в бумажном формате и будут отправляться по почте. В Минобороны объясняют это тем, что электронное направление могут оформить только военнообязанные, а не работники ТЦК.

Решение ВЛК о пригодности к службе действительно в течение одного года, после чего информацию нужно обновлять. В случае получения повестки для прохождения ВЛК, военнообязанный должен явиться в местный ТЦК. Однако в будущем в "Резерв+" планируется добавить функцию электронного направления и для этой категории граждан.

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