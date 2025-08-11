В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1: есть погибшее и раненные (фото)

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 всколыхнуло в воскресенье северо-западную турецкую провинцию Баликессир, повлекшее гибель по меньшей мере одного человека и ранение 29 человек. Стихия разрушила более десяти построек.

Как сообщает CNN Turk со ссылкой на Управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), эпицентр подземных толчков находился в городе Синдирги. Сейсмическая активность ощущалась в радиусе около 200 километров, в том числе и в Стамбуле.

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликаи, пожилая женщина скончалась после того, как ее достали из-под завалов разрушенного здания в Синдирге. Еще четыре человека спасли из того же сооружения. Всего в регионе обрушилось 16 зданий, преимущественно заброшенных, а также два минарета мечети.

Ни один из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. После основного землетрясения зафиксировали несколько повторных толчков, в том числе один магнитудой 4,6. AFAD призвало жителей не заходить в поврежденные постройки.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим и пожелал скорейшего выздоровления, отметив: "Пусть Бог защитит нашу страну от любых бед".

Турция расположена на пересечении больших тектонических разломов, что производит землетрясения в стране частым явлением.

Напомним, на российской Камчатке зафиксировано мощное землетрясение.

