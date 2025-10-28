В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1: разрушены три здания, ранены (фото, видео)

В западной части Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. В результате этого обрушились по меньшей мере три здания, поврежденные еще во время предыдущих подземных толчков.

Как сообщает The Associated Press, по данным Агентства по чрезвычайным ситуациям и управлению катастрофами (AFAD), эпицентр землетрясения находился вблизи города Синдирги в провинции Баликессир. Подземные толчки зафиксировали в 22:48 по местному времени на глубине около шести километров.

Колебания ощущались не только в эпицентре, но и в больших городах Стамбуле, Бурсе, Манисе и Измире.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в Синдирге разрушились три пустых здания и двухэтажный магазин. Все они уже получили повреждения после предыдущих землетрясений.

По словам губернатора провинции Исмаила Устаоглу, 22 человека получили травмы, преимущественно легкие, вызванные как физическим, так и психологическим влиянием стихии. Жертв пока не зафиксирован.

Местные СМИ сообщают, что многие жители ночевали под открытым небом, опасаясь возможных повторных толчков.

Напомним, на российской Камчатке зафиксировано мощное землетрясение.

