В Украине дорожает популярная сезонная ягода: сколько стоит

Сезон украинской голубики в 2026 году начался без задержек, однако из-за меньшего урожая и ограниченного предложения цены на ягоду существенно выросли. На оптовом рынке килограмм голубики продают по 380–450 гривен, тогда как в супермаркетах ее стоимость порой превышает 800 гривен за килограмм. В среднем на старте сезона цены уже на 27% выше, чем годом ранее.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По их данным, украинские производители начали сбор первых партий ягоды примерно в те же сроки, что и в прошлом году, однако ценовая ситуация в этом году существенно отличается.

Эксперты отмечают, что нынешние стартовые цены стали одними из самых высоких за последние годы. Главной причиной удорожания стало сокращение предложения. Из-за неблагоприятных погодных условий при созревании урожая многие хозяйства собрали меньше ягод, чем ожидали.

Несмотря на это, спрос на украинскую голубику остается стабильно высоким. С началом лета ягода традиционно пользуется большой популярностью среди покупателей, поэтому первые партии быстро находят своих потребителей даже по повышенным ценам. По оценкам аналитиков, средняя стоимость голубики примерно на 27% превышает показатели начала сезона 2025 года.

В то же время специалисты прогнозируют, что уже в ближайшие недели ситуация может измениться. Ожидается, что с увеличением объемов сбора урожая украинские хозяйства будут активнее поставлять ягоду на рынок. Если предложение будет расти, это может привести к постепенному снижению цен, хотя многое будет зависеть от спроса и темпов сбора.

Пока же покупателям приходится платить за первые партии значительно больше, чем в прошлом. Производители одновременно отмечают, что интерес к украинской голубики остается высоким.

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По данным мониторинга OBOZ.UA, в крупных сетях супермаркетов голубика продается небольшими упаковками по 125 граммов.

Auchan - 109 грн за 125 г (примерно 872 грн/кг);

Novus - 89,99 грн за 125 г (около 720 грн/кг);

Сельпо – 109 грн за 125 г (примерно 872 грн/кг).

На оптово-розничных рынках цены заметно ниже. В частности, на львовском рынке Шувар средняя стоимость ягоды составляет 320 грн/кг. Такая же средняя цена зафиксирована и на киевском рынке "Столичный". В Одессе на рынке "Начало" голубику продают по 1150 гривен за ящик, однако его вес продавцы не уточняют. Аналитики отмечают, что с увеличением предложения в разгар сезона стоимость украинской голубики может постепенно снизиться.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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