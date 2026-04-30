Ожидается магнитная буря 4 уровня: прогноз не 30 апреля

Уровень геомагнитной активности определяют по шкале от 0 до 9 посредством планетарного К-индекса. Показатели от 5 и выше свидетельствуют о сильной магнитной буре.

В четверг, 30 апреля, активность Солнца усилится. Прогнозируемый К-индекс - 4, относящийся к желтому уровню. Это означает умеренные магнитные возмущения, которые могут ощутить метеочувствительные люди. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь специалисты обновляют данные каждые три часа. Поэтому следует следить за актуальной информацией каждый день.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц — протонов и электронов. Когда они достигают магнитного поля на Земле, начинаются геомагнитные возмущения.

Слабыми считаются бури с К-индексом от 1 до 4 – обычно они проходят почти незаметно. Если показатель достигает 5 и более, то это уже сильная буря, которая может влиять как на самочувствие людей, так и на работу техники и связи.

Во время бурь с К-индексом 7–8 в некоторых регионах наблюдается полярное сияние.

Как магнитные бури влияют на людей

Из-за изменения атмосферного давления некоторые люди могут чувствовать:

головные боли;

усталость;

сонливость;

раздражительность;

стресс;

перепады настроения.

Специального лечения от воздействия магнитных бурь нет, однако неприятные симптомы можно облегчить обычными средствами и правильным режимом дня.

Как поддержать организм в такие дни

Соблюдать режим сна и отдыха.

Питаться легкой и полезной едой.

Меньше употреблять кофе, алкоголь, жирный и соленый.

Пить больше воды и травяных чаев.

Чаще бывать на свежем воздухе.

Избегать переутомления и стрессов.

Делайте легкие физические упражнения.

Людям с хроническими заболеваниями следует иметь под рукой необходимые лекарства.

Утром поможет контрастный душ, а вечером – теплая ванна для расслабления.

