В Украине подешевела курятина: какая цена

В Украине заметно подешевела курятина. В конце прошлой недели средняя цена на куриное филе в крупных торговых сетях составила около 211,3 грн за килограмм — это более чем на 27 грн дешевле, чем в январе 2025 года. В то же время, эксперты не прогнозируют в ближайшее время резкого роста стоимости мяса.

По данным портала Минфин, цены на филе в супермаркетах колебались в пределах 179,9–235 грн/кг. В частности:

Auchan - 179,9 грн/кг;

Megamarket - 235 грн/кг;

Novus - 219 грн/кг.

Бедро в среднем продавали по 140,67 грн/кг – почти на 6 грн дешевле, чем месяцем ранее. Общий диапазон цен составил 109–159 грн/кг:

Novus - 109 грн/кг;

Megamarket - 159 грн/кг;

Auchan - 154 грн/кг.

Голень стоила в среднем 101,5 грн/кг, что также примерно на 6 грн меньше, чем в январе. В магазинах ее предлагали за 99–104 грн/кг:

Novus - 104 грн/кг;

Megamarket - 99 грн/кг.

Специалисты не ожидают ни резкого удорожания, ни существенного удешевления мяса в краткосрочной перспективе. Как пояснил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, важную роль играет импортная продукция, которая увеличивает предложение на рынке и сдерживает цены.

По его словам, дальнейшая динамика будет зависеть от рыночной конъюнктуры, соотношения спроса и предложения и объемов импорта. Если текущие условия сохранятся, существенных ценовых скачков на рынке мяса в ближайшее время не прогнозируется.

