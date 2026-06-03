В Украине подешевела популярная ягода: сколько стоит

В Украине наблюдается вторая неделя подряд снижение цен на клубнику. За этот период средняя стоимость ягоды упала примерно на 21%, а в супермаркетах она продается в среднем по 190–250 грн за килограмм. На рынках цены кое-где ниже.

Эксперты прогнозируют дальнейшее удешевление уже в ближайшее время с началом массового поступления ягоды из открытого грунта. Об этом сообщают аналитики EastFruit, объясняя тенденцию активным сбором урожая в южных регионах Украины, где сезон сейчас достигает пика. Ежедневные объемы поставок на рынок быстро растут, что создает дополнительное давление на цены.

Почему клубника дешевеет

Клубника является скоропортящейся ягодой, поэтому производители вынуждены оперативно реализовывать урожай. Длительное хранение практически невозможно, поэтому фермеры соглашаются на более низкую цену, чтобы избежать потерь. Дополнительно ситуацию усиливает конкуренция между продавцами, стремящимися побыстрее продать продукцию.

В начале июня украинская земляника садовая стоит в среднем 120–200 грн за килограмм, однако цены существенно разнятся в зависимости от региона, качества и технологии выращивания.

Самой дорогой остается ранняя тепличная ягода, тогда как клубника из открытого грунта традиционно дешевле. На рынок также влияет импорт из Греции, Турции и Испании, усиливающий конкуренцию и ограничивающий возможности повышения цен для украинских производителей.

Спрос и ситуация на рынке

Дополнительным фактором снижения стоимости является спрос, пока не демонстрирующий ожидаемого роста. На фоне экономической ситуации и снижения покупательной способности населения даже крупные партии ягоды продаются медленнее, чем прогнозировали фермеры. Это также стимулирует дальнейшее удешевление.

Несмотря на текущее падение, клубника сейчас дороже, чем в прошлом году: в среднем цены в начале июня 2026 примерно на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Участники рынка предполагают, что это еще не финальное снижение — в ближайшее время ожидается массовое поступление клубники открытой почвы, традиционно формирующей основной объем предложения в сезоне.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Сколько стоит клубника

По данным рыночных наблюдений, на базарах ягоду продают преимущественно по 150–200 грн/кг, а иногда и дешевле. В частности:

рынок "Шувар" (Львов) - от 120 грн/кг

рынок "Столичный" - около 190 грн/кг

В супермаркетах, по данным мониторингов, средняя цена составляет около 252,5 грн/кг. В торговых сетях она колеблется в пределах:

Varus - 199,90 грн/кг

"Сельпо" - 273,90 грн/кг

Auchan - 249 грн/кг

Таким образом, рынок клубники в Украине сейчас находится под давлением сезонного предложения, конкуренции и импорта, что формирует тенденцию к дальнейшему снижению цен.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!