В Украине подорожал полезный продукт: сколько стоит
В Украине в 2026 году рыба продолжит дорожать - это касается как пресноводных видов украинского производства, так и импортной продукции. Основным фактором роста цен является значительное увеличение затрат на выращивание и хранение рыбы.
Об этом в комментарии Новости.LIVE рассказала совладелица рыбного хозяйства в Черкасской области Анна Сунько. В 2026 году на рыбный рынок давят сразу несколько накапливающихся критических факторов:
- длительные отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры;
- резкое удорожание кормов;
- рост стоимости горючего, логистики и энергии в целом.
"Из-за отключения света производителям приходится использовать генераторы для поддержки работы систем аэрации прудов, а также для охлаждения продукции после отлова. Без стабильного электроснабжения охлажденная рыба быстро теряет качество, поэтому затраты на генераторы становятся обязательными", – объясняет Анна Сунько.
Удорожание будет постепенным, без резких скачков, что дает потребителям время адаптироваться.
Прогноз цен на основные виды рыбы в 2026 году
По словам эксперта, ожидается такой рост цен (ориентировочно в течение года):
- Лещ - от 100 грн/кг ;
- Толстолоб - от 85-90 грн / кг ;
- Сом - от 150 грн/кг ;
- Белый амур - до 90 грн/кг ;
- Форель – до 200–240 грн/кг.
Импортная рыба также подорожает на 15–20%
- Хек - 150-180 грн / кг ;
- Пангасиус - около 140 грн/кг.
Отдельно стоит отметить красную рыбу (семга, лосось): по прогнозам, цены могут вырасти до 380–450 грн/кг из-за логистических затрат и спроса.
