В Украине растет цена популярного продукта: какая цена за килограмм

Украинцам объяснили, почему ждать удешевления макарон и других изделий из теста больше не стоит. Блэкауты, удорожание высококачественной муки и рост издержек производителей постепенно формируют условия, при которых цены идут вверх, хотя и не скачками.

В 2025 году макароны оставались одним из самых стабильных продуктов: подорожание составляло около 10%, а осенью цены почти не менялись. Об этом пишет Telegraph.

Эксперты подтверждают, что для столь сложной экономической ситуации это очень мягкая динамика. К тому же, в этом году рынок пшеницы был значительно стабильнее, чем в 2024-м, когда производителям пришлось реагировать на резкие колебания стоимости зерна.

Впрочем, избежать дальнейшего роста цен не получится. Производители испытывают на себе сразу несколько факторов: мука, которая в течение года подорожала на 10%, рост стоимости электроэнергии, работа на генераторах, а также кадровый дефицит, заставляющий работодателей увеличивать зарплаты. Особая проблема — нехватка муки с высокими показателями качества, необходимой для изготовления макарон: ее становится все меньше, поэтому именно этот сегмент сырья дорожает быстрее.

Несмотря на опаски, блекауты не стали критическими для отрасли. Производители объясняют: даже если часть месяца фабрика работает на генераторах, это прибавляет к себестоимости около 1%. Многие предприятия включены в список критической инфраструктуры и их отключают от сети реже.

Аналитики прогнозируют подорожание макарон в пределах 3–10% до конца года. Оптимистические оценки сводятся к тому, что в декабре производители могут поднять цены только на 3–5%, а пессимистические говорят о росте примерно на 10%. Дальнейшая динамика будет зависеть от стоимости муки — если она снова пойдет вверх, цены на макароны неизбежно поднимутся.

В то же время эксперты единодушны: скупать макароны в больших объемах нет нужды. Производство стабильное, сырья хватает, а возможное удорожание не будет столь значительным, чтобы оправдывать панические запасы. Макаронные изделия остаются продуктом длительного хранения, но экономия от массовых закупок будет незначительной.

В ближайшие месяцы рынок ожидает умеренный рост цен без резких скачков. Наибольшее влияние будет иметь стоимость муки, энергоносителей и уровень зарплат. Если ситуация на рынке пшеницы останется стабильной, макароны и дальше будут оставаться доступным продуктом для большинства украинских потребителей.

