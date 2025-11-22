В Україні росте ціна на популярний продукт: яка ціна за кілограм

Українцям пояснили, чому чекати здешевлення макаронів та інших виробів із тіста більше не варто. Блекаути, подорожчання високоякісного борошна й зростання витрат виробників поступово формують умови, за яких ціни йдуть угору, хоча й не стрибками.

Упродовж 2025 року макарони залишалися одним із найстабільніших продуктів: подорожчання становило близько 10%, а восени ціни майже не змінювалися. Про це пише Telegraph.

Експерти підтверджують, що для такої складної економічної ситуації це дуже м’яка динаміка. До того ж цьогоріч ринок пшениці був значно стабільнішим, ніж у 2024-му, коли виробникам довелося реагувати на різкі коливання вартості зерна.

Втім, уникнути подальшого зростання цін не вдасться. Виробники відчувають на собі одразу кілька чинників: борошно, яке протягом року подорожчало на 10%, зростання вартості електроенергії, робота на генераторах, а також кадровий дефіцит, що змушує роботодавців збільшувати зарплати. Особлива проблема — нестача борошна з високими показниками якості, необхідного для виготовлення макаронів: його стає дедалі менше, тому саме цей сегмент сировини дорожчає швидше.

Попри побоювання, блекаути не стали критичними для галузі. Виробники пояснюють: навіть якщо частину місяця фабрика працює на генераторах, це додає до собівартості лише близько 1%. Багато підприємств включені до списку критичної інфраструктури, тож їх відключають від мережі рідше.

Аналітики прогнозують подорожчання макаронів у межах 3–10% до кінця року. Оптимістичні оцінки зводяться до того, що в грудні виробники можуть підняти ціни тільки на 3–5%, а песимістичні говорять про зростання приблизно на 10%. Подальша динаміка залежатиме від вартості борошна — якщо воно знову піде вгору, ціни на макарони неминуче піднімуться.

Водночас експерти одностайні: скуповувати макарони у великих обсягах немає потреби. Виробництво стабільне, сировини вистачає, а можливе подорожчання не буде настільки значним, щоб виправдовувати панічні запаси. Макаронні вироби залишаються продуктом тривалого зберігання, але економія від масових закупівель буде незначною.

У найближчі місяці ринок очікує помірне зростання цін без різких стрибків. Найбільший вплив матимуть вартість борошна, енергоносіїв та рівень зарплат. Якщо ситуація на ринку пшениці залишиться стабільною, макарони й надалі залишатимуться доступним продуктом для більшості українських споживачів.

