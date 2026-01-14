В Украине резко подешевел популярный продукт: сколько стоит

В последние годы продукты в Украине стабильно дорожали, но в начале 2026-го один из самых популярных молочных товаров пошел против тренда — сливочное масло подешевело. На 13 января средние розничные цены на масло в супермаркетах снизились по сравнению с декабрьскими показателями 2025 года.

После новогодних праздников спрос на жирные молочные продукты (масло, сливки, сметану) традиционно падает. Производители и сети распродают остатки до нового сезона, поэтому в январе часто наблюдается временное снижение цен на эту категорию. Об этом сообщает сайт Минфин.

Как изменились цены на популярные марки

Масло "Крестьянское" 72,5% (пачка 200 г). Теперь стоит в среднем 96,97 грн. В декабре было 118,97 грн. Снижение — более 22 грн. или около 18%.

Масло "Яготинское" 73% (пачка 200 г). Средняя цена упала до 110,17 грн. В декабре – 115,48 грн Снижение – около 5 грн или 4,6%.

Это заметное удешевление для товара, обычно реагирующего на рост цен на молоко и энергоносители.

В то же время, ситуация с другими продуктами остается неоднозначной. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии Главреду отметил, что говядина продолжает дорожать вслед за мировыми рынками из-за сокращения глобального производства и роста украинского экспорта. Цены на курятину в январе-феврале могут стабилизироваться или даже немного снизиться после праздничного пика.

