В Украине резко подскочили цены на некоторые продукты: что подорожало аж на 82%

По итогам июля в Украине зафиксирован самый низкий уровень инфляции с февраля 2025 года. В годовом исчислении темпы роста цен снизились с 14,3% до 14,1% по сравнению с июлем 2024-го. Основным фактором, продолжающим влиять на общую инфляцию, остается подорожание продуктов питания: с начала года их стоимость выросла на 9,3%, а с июня прошлого года – на 22,6%.

Лидером среди продуктов по темпам удорожания стали яйца, цена на которые за год поднялась на 82,4%. Такие показатели обнародовала Государственная служба статистики Украины. Следует помнить, что, как и в любой официальной отчетности, в расчетах учитываются средние цены на товары.

В документе также отмечается: "В июле 2025 года потребительские цены в Украине снизились на 0,2% по сравнению с июнем этого же года".

Как изменились цены на продукты

По информации Госстата, в течение года в Украине заметно подорожал ряд продуктов питания. Лидером роста стали:

яйца – +82,4% за год (за последний месяц – только +1,5%);

фрукты – +52,7% (за месяц – +1,7%);

подсолнечное масло – +30,4% (за месяц – +0,4%).

Кроме того, значительно повысились цены на сливочное масло (+27,8%), мясо (+24,2%) и молоко (+20,3%). Единственным подешевевшим за год продуктом стал сахар – его стоимость снизилась на 5,4%.

В течение месяца стоимость овощей снизилась на 23,9% благодаря сезонным факторам. В то же время, это удешевление не компенсировало годового роста цен на них, который составляет 17,5%.

Изменения в стоимости других товаров и услуг

По данным Госстата, за год подешевели одежда и обувь – на 5,5% и 4,9% соответственно. В других группах товаров и услуг понижения цен не наблюдалось.

В частности, за 12 месяцев услуги связи подорожали на 17,3%, заведения общепита и гостиницы – на 15,1%, медицинские услуги – на 12,3%. Стоимость образования выросла на 12,1%, а отдыха – на 1,2%.

Коммунальные тарифы на газ и отопление остались без изменений благодаря действующему мораторию. Также не произошло роста цен на электроэнергию для бытовых потребителей.

