В Украине упала цена на популярный овощ: сколько стоит

В Украине продолжает дешеветь репчатый лук: сейчас производители реализуют его по цене 3–8 грн за килограмм. Это примерно на 19% меньше, чем в начале предыдущей недели.

Как сообщают аналитики EastFruit, с середины прошлой недели на рынке наблюдается новая волна понижения цен. Основными причинами стали ухудшение качества продукции и слабый спрос. При этом предложение лука остается избыточным.

Фермеры отмечают, что они вынуждены снижать стоимость, поскольку значительную часть рынка в настоящее время составляет продукция среднего и низкого качества. Такая ситуация возникла из-за потепления: хозяйства активнее распродают запасы из хранилищ, ведь овощ быстро теряет товарный вид. В то же время, покупательская активность остается низкой, что дополнительно давит на цены.

В целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лук в Украине сейчас стоит примерно на 49% дешевле.

В то же время, на рынке других овощей наблюдается противоположная тенденция. В частности, подорожали помидоры: из-за ограниченного предложения импортеры смогли поднять цены, и сейчас они в среднем на 45% выше, чем в прошлом.

