В Украине упала цена на популярный овощ: сколько стоит

Супермаркеты периодически меняют цены на продукты, чтобы стимулировать спрос и привлечь покупателей. Среди сезонных деликатесов в Украине особенно выделяется спаржа – ценный источник витаминов и популярный продукт для гурманов.

Об этом пишет Новости.LIVE. Еще в конце апреля 2026 года спаржа оставалась достаточно дорогой для большинства покупателей — в среднем около 600 грн за килограмм. Для сравнения, в 2025 году цены оказались на 20–25% ниже, однако на стоимость повлияли погодные колебания и рыночные факторы.

В то же время, в начале лета в супермаркетах начали появляться заметные скидки.

Акционные предложения в сети "Сільпо"

Во время мониторинга одного из киевских магазинов было зафиксировано существенное удешевление:

250 г - 69,99 грн вместо 199 грн

250 г - 119 грн вместо 169 грн

250 г - 119 грн вместо 247 грн

350 г - 164 грн вместо 239 грн

Таким образом, отдельные позиции подешевели более чем вдвое.

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Цены в других супермаркетах

В сети "Варус" 250 г спаржи стоят 149,90 грн. вместо 169,90 грн. (скидка около 12%), тогда как килограммовая продукция оценивается примерно в 640 грн.

В Новусе цены колеблются от 109 грн за 250 г до 229 грн за 450 г, а размер скидок составляет 10–27%.

В "Ашане" спаржу можно приобрести за 109 грн. (250 г) вместо 118,60 грн. или за 189 грн. (450 г) вместо 226,20 грн.

В "Форе" продукт продают по 119 грн. за 250 г вместо 139 грн., или 189 грн. за 350 г.

В "МегаМаркете" спаржа стоит около 201 грн за упаковку 250 г, без существенных акционных скидок. У "Метро" цены остаются стабильными в диапазоне 134–399 грн в зависимости от фасовки.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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