В Украине выросла стоимость популярного напитка: сколько стоит

Мировые цены на кофе, вероятно, будут оставаться высокими еще не менее двух лет. Причиной является дефицит запасов кофейных зерен, а также неопределенность с будущими урожаями в странах, являющихся крупнейшими производителями этой продукции.

Дополнительный риск создает климатическое явление Эль-Ниньо, способное отрицательно повлиять на урожайность плантаций. Об этом в интервью Bloomberg сообщил глава правления итальянской компании Luigi Lavazza SpA Джузеппе Лавац.

Для стабилизации требуется несколько успешных урожаев

По словам Лавацци, даже хороший урожай в Бразилии не гарантирует быстрого удешевления кофе. Чтобы рынок вернулся к равновесию, необходимо не только собрать большие объемы зерен, но и восстановить мировые запасы, существенно сократившиеся за последние годы.

Эксперт отметил, что для этого нужны, по меньшей мере, два подряд успешных сезона в основных странах-производителях, прежде всего в Бразилии и Вьетнаме. Только после этого следует ожидать постепенного уменьшения дефицита и стабилизации цен.

Эль-Ниньо может снова усугубить ситуацию

Дополнительную обеспокоенность на рынке вызывает возвращение климатического явления Эль-Ниньо. Синоптики прогнозируют, что оно может принести в Бразилию аномальную жару и засуху в период цветения кофейных деревьев.

Такие погодные условия способны негативно повлиять на формирование урожая, что приведет к сокращению предложения арабики на мировом рынке и еще большему давлению на цены.

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Стоимость кофе уже существенно выросла

После появления прогнозов по возвращению Эль-Ниньо мировые цены на арабику подскочили примерно на 30%. Участники рынка опасаются, что неблагоприятные погодные условия могут еще больше усугубить перспективы будущего урожая.

В последнее время биржевые котировки показывают значительные колебания. Так, фьючерсы на арабике в Нью-Йорке недавно зафиксировали самый большой внутридневный скачок за последние 26 лет. Хотя на следующий день часть роста была утрачена, рынок остается крайне нестабильным.

Почему кофе пока не дешевеет

В начале года эксперты ожидали, что рекордный урожай в Бразилии поможет снизить мировые цены, а впоследствии это отразится и на стоимости кофе в магазинах и кафе. Однако эти прогнозы не оправдались. Запасы кофейных зерен в мире остаются ограниченными, в Бразилии возникают задержки со сбором урожая, а погодные риски продолжают давить на рынок.

Кроме того, производители вынуждены работать в условиях роста затрат на производство и логистику, что также сдерживает снижение цен для конечных потребителей. Именно поэтому, по мнению экспертов, заметного удешевления кофе в ближайшее время ждать не стоит.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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