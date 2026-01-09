В Украине выросла цена на популярный продукт: сколько стоит

Мировые цены на кофе стали уверенно расти еще с августа 2025 года. Основной причиной стали неблагоприятные погодные условия в ключевых странах-производителях, что существенно отразилось на урожаях. Только в ноябре подорожание на мировых рынках достигло 27%.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщил научный сотрудник Института аграрной экономики Богдан Духницкий. По его словам, сложные погодные условия в Бразилии и Вьетнаме привели к сокращению объемов производства и сокращению глобальных запасов кофе во второй половине 2025 года. Все эти факторы напрямую отразились и на внутреннем рынке Украины, где цены для потребителей тоже начали расти.

Эксперт отметил, что с августа 2025 розничная стоимость кофе в украинских магазинах дополнительно поднялась примерно на 11%. В этой связи тенденция к подорожанию, вероятнее всего, сохранится и в начале 2026 года.

В то же время, при относительной стабильности на мировых рынках, рост цен не должен быть чрезмерным и, по оценкам специалиста, не превысит 10%.

Духницкий также подчеркнул, что ситуация на кофейном рынке в течение всего 2026 будет зависеть от ряда факторов как глобального, так и регионального уровня. Среди ключевых — фактические объемы производства, погодные условия, прогнозы будущего урожая, бесперебойность поставок и поведение основных игроков рынка.

Что касается цен для потребителей, то, по данным Опендатабота, в декабре 2025 года средняя стоимость чашки эспрессо в Украине достигла 41 гривны. Это на 17% больше, чем в 2024 году, когда средняя цена составила около 35 гривен.

Эксперты отмечают, что с начала полномасштабного вторжения стоимость эспрессо в Украине выросла почти вдвое и кофе постепенно переходит из категории доступного ежедневного напитка к более дорогому удовольствию.

