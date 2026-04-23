Власти Ирана озвучили условия, при которых перемирие 'будет иметь смысл'

Иран заявил, что перемирие в войне с Соединенными Штатами возможно только при прекращении "морской блокады" и завершении боевых действий со стороны Израиля. Отдельно было заявлено, что открытие Ормузского пролива невозможно в случае грубого нарушения режима прекращения огня.

Об этом в соцсети X сообщил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. По словам Галибафа, полноценное перемирие будет иметь смысл только при наличии конкретных гарантий.

Среди главных условий он назвал:

прекращение морской блокады;

недопущение "захвата мировой экономики в заложники";

завершение "воинственных действий сионистов на всех фронтах".

Читайте также: РФ предоставляет Ирану тактические советы по применению дронов против США и союзников", - министр обороны США Джон Гили

Спикер парламента также подчеркнул, что, по его мнению, США и Израиль не смогли достичь своих целей военным путем и не смогут сделать это из-за давления или угроз.

Он добавил, что единственным путем урегулирования является признание прав иранского народа.

20 апреля представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не планирует новый раунд переговоров с США после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал их возможное проведение в Пакистане.

Впоследствии Трамп сообщил о продлении режима прекращения огня с Ираном, действие которого должно было завершиться 22 апреля. Позже американский президент также заявил, что у войны с Ираном нет определенных временных границ, и отрицает влияние внутриполитических факторов на свою позицию.

Напомним, Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия.

