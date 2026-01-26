Вместительные и качественные: топ лучших семейных авто

Американский автообозреватель Даг ДеМуро составил подборку семейных автомобилей для тех, кто категорически не хочет пересаживаться на скучный минивэн. Мы решили проверить его рекомендации сквозь призму украинского рынка и результат оказался довольно парадоксальным.

То, что в США считают доступным вариантом, в Украине превращается в роскошь, в то время как настоящий премиум иногда стоит даже дешевле, чем ожидаешь. Об этом пишет ТСН.

Совместить ежедневные поездки в школу с яркими эмоциями за рулем – мечта многих родителей. В США реализовать ее проще: огромный выбор и привлекательные цены на вторичном рынке делают даже заряженные модели относительно доступными. Но работают ли эти советы в украинских условиях?

ДеМуро назвал четыре модели, которые удачно совмещают практичность и драйв. Мы разобрались, насколько они реально доступны в Украине и во что обойдется такая покупка.

Cadillac CTS-V Wagon

Универсал с сердцем суперкара – 6,2-литровым V8 – давно стал культовым среди фанатов американских авто. ДеМуро считает CTS-V Wagon удачной инвестицией, ведь модель практически не теряет в цене.

Оценка блоггера: идеальный вариант для семьи, ценящей скорость. В США версия 2012 стоит около 46 тысяч долларов.

Реалии Украины: Для нашего рынка это почти миф. Заряженную версию V-Series в кузове универсал найти практически нереально.

Что доступно: обычные универсалы Cadillac CTS со более скромными моторами за 10–13 тысяч долларов.

Вывод: комфорт – да, адреналин – нет. А если CTS-V все же появится в продаже, цена будет далека от адекватной.

Jeep Wrangler

Легендарный внедорожник со съемной крышей и дверью, которую, по словам ДеМуро, обожают дети и ценят родители.

Оценка блоггера: доступный билет в мир приключений. В США Wrangler 2019 можно найти за 15 500 долларов.

Реалии Украины: Здесь энтузиазм быстро угасает. Wrangler у нас – это не бюджетная игрушка, а имиджевый автомобиль.

Цены: за 15 тысяч долларов — разве что автомобиль после ДТП или очень старый экземпляр.

Реальный рынок: модели 2018-2019 годов стоят 28-35 тысяч долларов.

Вывод: то, что для американца доступно развлечение, для украинца становится серьезной инвестицией.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Lexus IS F

Японская альтернатива BMW M3 – мощный седан с V8, известный своей надежностью.

Оценка блоггера: хороший выбор для небольшой семьи, хотя салон не слишком просторный. Преимущество – выносливость. В США стоит около 37 тысяч долларов.

Реалии Украины: Ситуация близка к американской: автомобиль редкий, но цены держатся на логическом уровне.

Цена: примерно 35 тысяч долларов за машины 2008-2010 годов.

Нюанс: предложения на рынке единицы.

Вывод: если удастся найти — это удачный вариант, который не "съедает" бюджет на ремонтах.

Porsche Panamera

Самый большой сюрприз списка. Просторный четырехместный хэтчбек бизнес-класса, стремительно дешевеющий с годами.

Оценка блоггера: один из самых комфортных вариантов для четырех взрослых. В США Panamera 2012 стоит около 17 500 долларов, а модель 2020-го — почти 50 тысяч.

Реалии Украины: Единственный случай, когда наши цены практически совпадают с американскими.

Цена: Panamera первого поколения (2010–2012) можно найти за 15–19 тысяч долларов.

Подводный камень: низкая цена покупки – иллюзия.

Вывод: Porsche по цене бюджетного седана звучит привлекательно, но обслуживание потребует серьезного финансового запаса. Как предостерегает сам ДеМуро, этот автомобиль не для тех, кто считает каждую копейку на сервисе.

Напомним, эксперт назвал топ самых качественных автомобилей 2026 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !