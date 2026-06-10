Внимание украинцам в Чехии: с июля начнут действовать новые правила для хозяев собак
Украинцам в Чехии, содержащим собак, могут грозить штрафы до 300 тыс. крон (около 12,4 тыс. евро). Такое наказание предусмотрено за несоблюдение новых правил регистрации домашних животных, которые вступят в силу 1 июля.
Об этом сообщили в чешском министерстве сельского хозяйства. Известно, что сама процедура регистрации будет платной, однако ее стоимость будет определяться непосредственно ветеринарными клиниками.
Как будет работать регистрация собак в Чехии
Согласно новым правилам:
- внесение данных в систему будут осуществлять ветеринары;
- каждое животное будут регистрировать отдельно;
- владельцы должны зарегистрировать собаку не позднее следующей прививки от бешенства;
- щенков из питомников необходимо внести в базу еще до передачи новому владельцу.
Какие данные нужно будет предоставить
При регистрации будут вноситься следующие сведения:
- порода и пол животного;
- информация о стерилизации или кастрации;
- данные о вакцинации против бешенства;
- контактная информация владельца на случай утраты животного;
- номер микрочипа или данные международного pet-паспорта.
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Зачем создают единую базу
По данным Европейской федерации кормов для домашних животных (FEDIAF), в Чехии проживает около 2,23 млн собак, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Создание централизованной базы призвано решить сразу несколько задач:
- быстрее находить потерянных или беглых животных;
- бороться с нелегальной торговлей и недобросовестными питомниками;
- облегчить работу муниципальных служб и приютов;
- усилить контроль за обязательной вакцинацией от бешенства.
Контроль соблюдения новых требований будет осуществлять Государственная ветеринарная служба. Массовые проверки на улицах не планируются — проверки будут проводиться в рамках стандартных инспекционных процедур.
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