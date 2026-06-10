Внимание украинцам в Чехии: с июля начнут действовать новые правила для хозяев собак

Украинцам в Чехии, содержащим собак, могут грозить штрафы до 300 тыс. крон (около 12,4 тыс. евро). Такое наказание предусмотрено за несоблюдение новых правил регистрации домашних животных, которые вступят в силу 1 июля.

Об этом сообщили в чешском министерстве сельского хозяйства. Известно, что сама процедура регистрации будет платной, однако ее стоимость будет определяться непосредственно ветеринарными клиниками.

Как будет работать регистрация собак в Чехии

Согласно новым правилам:

внесение данных в систему будут осуществлять ветеринары;

каждое животное будут регистрировать отдельно;

владельцы должны зарегистрировать собаку не позднее следующей прививки от бешенства;

щенков из питомников необходимо внести в базу еще до передачи новому владельцу.

Какие данные нужно будет предоставить

При регистрации будут вноситься следующие сведения:

порода и пол животного;

информация о стерилизации или кастрации;

данные о вакцинации против бешенства;

контактная информация владельца на случай утраты животного;

номер микрочипа или данные международного pet-паспорта.

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Зачем создают единую базу

По данным Европейской федерации кормов для домашних животных (FEDIAF), в Чехии проживает около 2,23 млн собак, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Создание централизованной базы призвано решить сразу несколько задач:

быстрее находить потерянных или беглых животных;

бороться с нелегальной торговлей и недобросовестными питомниками;

облегчить работу муниципальных служб и приютов;

усилить контроль за обязательной вакцинацией от бешенства.

Контроль соблюдения новых требований будет осуществлять Государственная ветеринарная служба. Массовые проверки на улицах не планируются — проверки будут проводиться в рамках стандартных инспекционных процедур.

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