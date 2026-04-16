Военнообязанный не явился на ВЛК, потому что был на больничном: оштрафует ли его ТЦК

Деснянский районный суд Чернигова отказал в удовлетворении военнообязанного иска, который просил отменить два постановления территориального центра комплектования о наложении штрафов. Находящийся на военном учете истец обжаловал решение начальника ТЦК и СП №337 и №338 от 5 марта 2025 года. Речь шла об административных взысканиях в размере по 17 тысяч гривен каждое.

Об этом пишет sud.ua. Первый штраф был наложен за неявку по повестке, второй за отказ проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

По материалам дела, 2 марта 2025 мужчина доставили в ТЦК, где он отказался проходить военно-врачебную комиссию по выданному направлению. Отдельно ему забросили неявку по повестке, оформленной еще 15 января 2025 года.

Муж утверждал, что повестку не получал, а рассмотрение дел состоялось без его участия. Также он отмечал, что сообщал ТЦК о болезни и нахождении на больничном, поэтому не мог прибыть лично.

Кроме того, истец настаивал, что направление на медосмотр не может быть достаточным основанием для административной ответственности.

В ТЦК отрицали эти доводы. Там указали, что повестка была направлена заказным письмом по месту регистрации, а возврат корреспонденции из-за отсутствия адресата подтверждает надлежащее сообщение.

Также в центре комплектования отметили, что мужчина сознательно отказался проходить медицинское освидетельствование.

Суд принял сторону ответчика и полностью отказал в удовлетворении иска.

В решении указано, что повестка была сформирована в электронном виде, подписана квалифицированной электронной подписью руководителя ТЦК, содержала QR-код и была направлена заказным письмом с описанием вложения. Это соответствует действующему порядку мобилизационного оповещения.

Также суд признал, что направление на ВЛК создает обязанность пройти медицинское освидетельствование, а безосновательный отказ может квалифицироваться как административное правонарушение.

Истец ссылался на электронный больничный, открытый в период с 3 по 7 марта 2025 года. Однако суд отметил, что сам факт нахождения на больничном не доказывает невозможность участия в рассмотрении дела.

Кроме того, скриншоты телефонных звонков, которыми мужчина пытался подтвердить обращение в ТЦК, суд не признал надлежащим доказательством, поскольку из них невозможно установить ни содержание разговора, ни принадлежность номера истцу.

Суд пришел к выводу, что постановления ТЦК были вынесены уполномоченным лицом внутри закона и с соблюдением установленной процедуры.

