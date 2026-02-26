'Война длится слишком долго, ее нужно закончить через месяц' - Трамп выдвинул Зеленскому новое требование

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что стремится к скорейшему завершению войны в Украине. По словам Трампа, конфликт длится слишком долго, и он хотел бы, чтобы мир был заключен в течение месяца.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника и два источника, знакомых с деталями разговора. Как рассказал Зеленский во время беседы, он надеется, что война закончится еще в этом году. Трамп в ответ отметил: "Война длится слишком долго, и я хотел бы, чтобы она закончилась через месяц".

Издание отмечает, что получасовой разговор между лидерами был первым после их встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В общем, она прошла в дружеской и положительной атмосфере.

Разговор состоялся на следующий день после четвертой годовщины российского вторжения в Украину и за день до встречи представителей Трампа Джареда Кушнера и Стива Виткоффа с переговорной командой Зеленского в Женеве.

Напомним, ранее Трамп рассказал о предстоящей встрече с Путиным.

