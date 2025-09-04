Volkswagen Passat B6Роскошь за умеренные деньги: топ б/у автомобилей, на которые стоит обратить внимание

Современные автосалоны часто предлагают машины в упрощенной комплектации: без кондиционера, с минимальным двигателем и примитивным интерьером. Такие авто новые, с гарантией, но по ощущениям напоминают 90-е – громкий пластик, неудобные сиденья, игрушечный руль. На этом фоне 10–15-летние модели со вторичного рынка выглядят гораздо солиднее.

Рассмотрим несколько проверенных вариантов, которые дарят комфорт и подлинное чувство автомобиля. Об этом пишет uamotors.

Mazda 6 GH (2008–2012)

Легкая в управлении, с точным рулем и плавным переключением передач. Салон без излишеств, но удобен. Основная слабость – коррозия арок и порогов. Зато двигатели с цепью, надежная коробка и выносливая ходовая позволяют преодолевать и более 300 тыс. км.

Toyota Camry V40 (2006–2011)

Ее называют "авто без нервов". Атмосферный двигатель и классический автомат работают безотказно, шумоизоляция и мягкие кресла создают уют даже в дальних поездках. При регулярном сервисе Camry служит десятилетиями.

Skoda Octavia A7 (2013–2017)

Хотя модели DSG и турбо 1.4 вызывали вопросы, версия с атмосферником 1.6 MPI и классическим автоматом считается оптимальной. Она предлагает большой багажник, просторный салон и комфортабельные кресла. Есть мелкие проблемы с электроникой, но в целом надежный семейный вариант.

Honda CR-V III (2007–2011)

Кроссовер для практичных: вместительный салон, высокий клиренс, полный привод и простые атмосферные моторы 2.0 и 2.4, которые выдерживают до 400 тыс. км. Универсальный автомобиль, подходящий и для города, и для путешествий. Важно лишь следить за состоянием муфты полного привода.

Volkswagen Passat B6 (2006–2010, 1.8 TSI, МКПП)

С механической коробкой этот Passat чувствуется солидным и сбалансированным. Плавная подвеска, удобные сиденья и приятный ход. Двигатель 1.8 TSI нуждается в уходе, но при качественном обслуживании демонстрирует надежность даже после 15 лет.

