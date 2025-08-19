'Вопрос территорий оставим между мной и путином': в Белом доме прошла встреча Зеленского, Трампа и лидеров ЕС. Все заявления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в двустороннем формате и без предварительных условий. Глава государства поблагодарил Дональда Трампа за встречу, назвав ее лучшей из всех предыдущих.

Об этом президент Украины сообщил на брифинге. Зеленский выразил благодарность европейским лидерам, президентке Еврокомиссии и генсеку НАТО за участие в переговорах. Основной темой обсуждения стали гарантии безопасности Украины как шаг к завершению войны. По словам президента, США четко дали понять, что будут участвовать в этом процессе и будут координировать его вместе с другими странами. Он подчеркнул, что наличие политической воли и принятых решений является важным сигналом и значительным прогрессом.

Отдельным вопросом стало возвращение похищенных детей. Также обсуждалось содействие в проведении обмена по принципу "всех на всех", который касается не только военных, но и гражданских, журналистов и политических заключенных.

Зеленский сообщил, что Трамп поддержал идею трехсторонней встречи с участием США, Украины и России, однако для ее проведения необходимо подтверждение со всех сторон. После разговора Трампа с Путиным Москва выдвинула предложение сначала организовать двусторонние переговоры между лидерами Украины и России, а уже потом – трехсторонний формат. Украина, по словам Зеленского, готова к такому сценарию, хотя детали пока остаются неизвестными.

Президент подчеркнул, что готов участвовать в переговорах в любом формате, но без предварительных требований. Он объяснил, что если Киев выдвинет собственные условия, например, требование прекращения огня, Москва в ответ поставит свои.

Отдельно Зеленский коснулся вопроса оккупированных территорий. Он отметил, что части востока Украины и Крым были захвачены не из-за масштабных боевых действий, а из-за отсутствия сопротивления на начальных этапах. Именно поэтому важно донести международным партнерам, что украинская армия имеет значительный потенциал. Он добавил, что вопрос о территориях останется предметом личных переговоров с Путиным.

Также Зеленский сообщил, что формализация гарантий безопасности ожидается в ближайшие 7–10 дней. Украина потребует дополнительного финансирования для их реализации, а формат помощи еще обсуждается с партнерами. Среди ключевых составляющих он назвал американское вооружение, которое Украина не производит самостоятельно, в том числе самолеты и системы ПВО. Общий пакет предложений оценивается в 90 миллиардов долларов. Третьей составляющей президент определил развитие украинского производства дронов и договоренность, что США после открытия экспорта их будут закупать.

