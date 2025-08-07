Встреча Трампа с Путиным: стало известно когда это возможно

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным возможна только при реальном прогрессе в переговорах. Конкретных договоренностей о телефонном разговоре или встрече пока не существует.

Об этом сообщает Clash Report, ссылаясь на слова Рубио. По его словам, хотя день был результативным, впереди еще много работы. Американская сторона, как отметил Рубио, сейчас лучше понимает, при каких условиях Москва готова рассматривать варианты прекращения боевых действий. "Возможность разговора между Трампом и Путиным в ближайшие дни не исключается, но пока ничего не запланировано. Состоится ли эта встреча на следующей неделе, во многом зависит от того, насколько обе стороны смогут продвинуться вперед в переговорах", - подчеркнул госсекретарь.

Кроме того, Рубио прокомментировал ситуацию по возможному усилению санкционного давления на Россию. По его словам, Трамп рассматривает этот вопрос и примет соответствующее решение в течение ближайших 24-36 часов.

Он также отметил, что со стороны США существует четкое понимание: на определенном этапе переговоров по Украине должен быть введен режим прекращения огня.

