Зустріч Трампа з путіним: стало відомо коли це можливо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч між президентом Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним можлива лише за умови реального прогресу у перемовинах. Конкретних домовленостей про телефонну розмову або зустріч наразі не існує.

Про це повідомляє Clash Report, посилаючись на слова Рубіо. За його словами, хоча день був результативним, попереду ще чимало роботи. Американська сторона, як зазначив Рубіо, зараз краще розуміє, за яких умов Москва готова розглядати варіанти припинення бойових дій. "Можливість розмови між Трампом і Путіним у найближчі дні не виключається, але наразі нічого не заплановано. Чи відбудеться ця зустріч наступного тижня, багато в чому залежить від того, наскільки обидві сторони зможуть просунутися вперед у переговорах", — наголосив держсекретар.

Крім того, Рубіо прокоментував ситуацію щодо можливого посилення санкційного тиску на Росію. За його словами, Трамп розглядає це питання і ухвалить відповідне рішення упродовж найближчих 24–36 годин.

Він також зазначив, що з боку США існує чітке розуміння: на певному етапі перемовин щодо України має бути запроваджено режим припинення вогню.

