Яблоки, сливочное масло и не только: стоимость каких продуктов ощутимо выросла за время войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Россию цены на большинство базовых продуктов питания в Украине существенно выросли. Такая динамика стала прямым следствием глубоких экономических потрясений, вызванных войной: инфляции, снижение производства, уничтожение агропредприятий, нарушение логистических цепей и рост затрат на энергоносители.

Как отмечает издание "Слово и Дело", за три с половиной года боевых действий продукты, ежедневно оказывающиеся на столах украинцев, подорожали на десятки, а иногда и на сотни процентов.

Больше всего выросли в цене фрукты, мясо и молочные изделия

Абсолютным рекордсменом по темпам подорожания стали яблоки — они подорожали на 281,3%, с примерно 12,8 до 49 грн за килограмм. Такой скачок объясняется не только инфляцией, но и уменьшением урожайности садов, сокращением площадей под плодово-ягодными культурами и ростом стоимости хранения продукции.

Не менее ощутимо подорожало сливочное масло — на 110%, и сейчас пачка 200 грамм стоит около 110 грн. Причины – рост цен на сырье, энергию и логистику, а также сокращение производства молока.

Мясная продукция тоже значительно утратила доступность. Свинина (ошеек) за это время подорожала более чем вдвое - до 251 грн/кг, а мороженая рыба - до 206,8 грн/кг (+99,4%).

Основные продукты выросли на 60–90%

Большинство базовых товаров продемонстрировали стабильный рост стоимости в пределах 60–90%. В частности:

Говядина подорожала на 76%

подорожала на Куриное филе - на 85% ,

- на , Сало – на 85,3% (до 194 грн/кг).

Хлеб и выпечка тоже не стали исключением. Пшеничный хлеб вырос в цене почти на 76%, теперь стоит около 59 грн., тогда как батон — на 65,7%, до 30 грн.

Среди молочных продуктов сильнее всего подорожала сметана (+87,6%) и мягкий творог (+71,4%). Даже обыкновенное молоко (2,6% жирности) теперь стоит на 64% больше, чем до начала войны.

Не обошли рост и яйца — за десяток придется отдать примерно 54 грн, что на 52,7% больше.

В бакалеи больше всего подорожал рис — почти на 82%, а также пшено (+46%), ячневая крупа (+43%) и мука (+41%). Подсолнечное масло прибавило в стоимости 36,4%.

Что подешевело

Несмотря на общий тренд роста цен, некоторые продукты снова стали более доступными. После пикового подорожания в 2022-2023 годах гречка подешевела на 24,4% - сейчас килограмм стоит около 36 грн.

Среди овощей тоже наблюдается спад цен: свекла подешевела на 28%, капуста – на 16,5%, лук – на 5,8%, а морковь – на 2,2%.

Таким образом, война существенно повлияла на продовольственный рынок Украины, вызвав рекордный рост стоимости продуктов, которые когда-то считались базовыми и доступными. Экономисты прогнозируют, что без восстановления стабильного производства, уменьшения стоимости энергоносителей и отладки логистики цены будут оставаться высокими и дальше.

