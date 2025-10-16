Яблука, вершкове масло і не лише: вартість яких продуктів відчутно зросла за час війни в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії ціни на більшість базових продуктів харчування в Україні суттєво зросли. Така динаміка стала прямим наслідком глибоких економічних потрясінь, спричинених війною: інфляції, зниження виробництва, знищення агропідприємств, порушення логістичних ланцюгів і зростання витрат на енергоносії.

Як зазначає видання "Слово і Діло", за три з половиною роки бойових дій продукти, які щодня опиняються на столах українців, подорожчали на десятки, а подекуди й на сотні відсотків.

Найбільше зросли в ціні фрукти, м’ясо та молочні вироби

Абсолютним рекордсменом за темпами подорожчання стали яблука — вони подорожчали на 281,3%, з приблизно 12,8 до майже 49 грн за кілограм. Такий стрибок пояснюється не лише інфляцією, а й зменшенням урожайності садів, скороченням площ під плодово-ягідними культурами та зростанням вартості зберігання продукції.

Не менш відчутно подорожчало вершкове масло — на 110%, і нині пачка 200 грамів коштує близько 110 грн. Причини — зростання цін на сировину, енергію та логістику, а також скорочення виробництва молока.

М’ясна продукція теж значно втратила у доступності. Свинина (ошийок) за цей час подорожчала більш ніж удвічі — до 251 грн/кг, а морожена риба — до 206,8 грн/кг (+99,4%).

Основні продукти зросли на 60–90%

Переважна більшість базових товарів продемонструвала стабільне зростання вартості в межах 60–90%. Зокрема:

Яловичина подорожчала на 76% ,

подорожчала на , Куряче філе — на 85% ,

— на , Сало — на 85,3% (до 194 грн/кг).

Хліб і випічка теж не стали винятком. Пшеничний хліб зріс у ціні майже на 76%, тепер коштує близько 59 грн, тоді як батон — на 65,7%, до 30 грн.

Серед молочних продуктів найсильніше подорожчала сметана (+87,6%) і м’який сир (+71,4%). Навіть звичайне молоко (2,6% жирності) тепер коштує на 64% більше, ніж до початку війни.

Не оминули зростання і яйця — за десяток доведеться віддати приблизно 54 грн, що на 52,7% більше.

У бакалії найбільше подорожчав рис — майже на 82%, а також пшоно (+46%), ячна крупа (+43%) і борошно (+41%). Соняшникова олія додала у вартості 36,4%.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Що подешевшало

Попри загальний тренд до зростання цін, деякі продукти знову стали більш доступними. Після пікового подорожчання у 2022–2023 роках гречка подешевшала на 24,4% — нині кілограм коштує близько 36 грн.

Серед овочів теж спостерігається спад цін: буряк подешевшав на 28%, капуста — на 16,5%, цибуля — на 5,8%, а морква — на 2,2%.

Таким чином, війна істотно вплинула на продовольчий ринок України, спричинивши рекордне зростання вартості продуктів, які колись вважалися базовими та доступними. Економісти прогнозують, що без відновлення стабільного виробництва, зменшення вартості енергоносіїв і налагодження логістики ціни залишатимуться високими й надалі.

Раніше ми розповідали, що ціни на яйця в Україні різко пішли вгору.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!