Языковед объяснил, можно ли на украинском называть мужчину 'мужчиною'

Кое-где украинцы обозначают лица мужского пола употребляют не только слово "чоловік", но и "мужчина". Несмотря на то, что эти слова синонимы, они имеют разное использование.

Слово "мужчина" используется достаточно ограниченно. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Разворачиваем словарь и читаем: "чоловік" – это лицо мужского пола. "Мужчина" – то же самое, что и "чоловік". Итак, какой вывод – оба слова можно употреблять на обозначение лиц мужского пола, да?" – отметил он.

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Впрочем, в словаре вблизи слова "мужчина" есть маркировка "розм." и "рідко". Это означает, что слово разговорное и редкостное.

Таким образом использование слова "мужчина" не будет ошибкой, но уместнее лиц мужского пола называть "чоловіками".

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