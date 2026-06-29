Землетрясения в Венесуэле: число погибших достигло 1450 человек (фото, видео)

В Венесуэле уже четвертые сутки продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после двух мощных землетрясений, поразивших северный штат Ла-Гуайра. Спасатели из разных стран пытаются извлечь людей из-под завалов, хотя шансы найти уцелевших стремительно уменьшаются. Число погибших, по обновленным данным, достигло 1 450 человек, еще десятки тысяч считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает The Associated Press. Несмотря на сложные условия, работы не прекращаются. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что поиск пострадавших будет продолжаться и дальше. По данным правительства, в страну прибыли более 2600 международных спасателей, которые используют специальное оборудование и поисковых собак.

Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие 24 июня, повлекли за собой массовые разрушения. По оценкам ООН, стихия могла задеть около 6,8 миллиона человек. Власти сообщают о более 770 разрушенных или поврежденных зданиях, а также о новых афтершоках магнитудой 4,2 и 4,5, которые только усложняют ситуацию.

Из-за перебоев со связью и всеобщего хаоса многие жители пользуются онлайн-платформами для поиска пропавших родственников. В одной из таких баз уже зафиксировано более 50 тысяч обращений, однако часть людей, вероятно, уже найдена или не подтверждена как пропавшая.

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По официальным данным, медицинскую помощь получили более 3 100 пострадавших, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Генеральный директор Международной организации по миграции Эми Поуп предупредила, что последствия могут усугубить миграционный кризис: за последнее десятилетие из Венесуэлы уже выехали около 8 миллионов человек, и новая волна перемещения выглядит вероятной.

Правительство также создало специальную комиссию для оценки разрушений жилья и определения, могут ли люди безопасно возвращаться домой, ведь многие из них вынуждены оставаться под открытым небом.

Напомним, мощные землетрясения произошли в Венесуэле и Японии.

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